Entertainment Holdings Aktie
ISIN: US29385H1068
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17.09.2026 23:03:13
Adam Smith Named Chairman, Direct-to-Consumer, Disney Entertainment
BURBANK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Adam Smith has been named Chairman of Direct-to-Consumer for Disney Entertainment, it was announced today by Dana Walden, President and Chief Creative Officer, The Walt Disney Company (NYSE: DIS). It was also announced that Joe Earley will assume the newly created role of President, Disney Entertainment Television Franchise and Content Strategy. As Chairman, Smith will be responsible for the company’s global entertainment SVOD business, driving strategy, develoWeiter zum vollständigen Artikel bei Businesswire
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