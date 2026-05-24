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24.05.2026 15:22:05
Adams Street Partners Exits Its 223,000-Share Paymentus (PAY) Position for $5.9 Million
According to its SEC filing dated May 15, 2026, Adams Street Partners LLC reported selling its entire stake of 223,506 shares in Paymentus Holdings (PAY). The estimated transaction value was $5.88 million, based on the mean closing price during the first quarter. The fund’s quarter-end position in Paymentus fell by $7.06 million, a figure that includes the impact of both trading and stock price changes.Paymentus Holdings, Inc. is a leading provider of cloud-based electronic bill payment and presentment solutions, supporting over 1,300 employees and a broad client base. The company leverages a scalable SaaS platform to deliver secure, omni-channel payment capabilities to enterprise billers across multiple industries.Adams Street Partners maintains a highly concentrated portfolio. At the end of March, the firm was holding just three stocks and didn’t purchase any shares in the first quarter. BillionToOne, its top holding, makes up a whopping 52% of the overall portfolio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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