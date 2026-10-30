Adani Enterprises: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Adani Enterprises äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,05 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 26,54 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 372,16 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 75,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Adani Enterprises einen Umsatz von 212,49 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at