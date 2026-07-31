Adani Enterprises: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Adani Enterprises hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,91 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Adani Enterprises ein EPS von 5,84 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 329,24 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Adani Enterprises einen Umsatz von 219,61 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at