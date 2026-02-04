|
04.02.2026 06:31:28
Adani Enterprises gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Adani Enterprises hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 46,78 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Adani Enterprises noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 INR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Adani Enterprises in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 248,20 Milliarden INR im Vergleich zu 228,48 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 8,30 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 248,20 Milliarden INR erwartet worden war.
