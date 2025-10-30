|
30.10.2025 06:31:28
Adani Gas informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Adani Gas hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 1,49 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Adani Gas 1,69 INR je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Adani Gas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,51 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 12,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
