Adani Gas legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Adani Gas hat am 22.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,44 INR, nach 1,29 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,07 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 12,94 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at