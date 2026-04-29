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29.04.2026 06:31:29
Adani Gas vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Adani Gas hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,41 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 15,57 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,41 Milliarden INR umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 5,96 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Adani Gas 5,95 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 58,94 Milliarden INR – ein Plus von 17,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Adani Gas 50,00 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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