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23.07.2026 06:31:29
Adani Gas: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Adani Gas hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 1,29 INR. Im letzten Jahr hatte Adani Gas einen Gewinn von 1,50 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 17,54 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,79 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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