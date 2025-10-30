Adani Green Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Adani Green Energy stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,56 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Adani Green Energy mit einem Umsatz von insgesamt 30,08 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 1,54 Prozent verringert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 3,90 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 30,08 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at