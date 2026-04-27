Adani Green Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Adani Green Energy hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,33 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,26 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 35,02 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 13,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30,73 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 9,65 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8,37 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 15,36 Prozent auf 129,28 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 112,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 11,58 INR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 133,12 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at