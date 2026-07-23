23.07.2026 06:31:29

Adani Green Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Adani Green Energy hat am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 5,05 INR. Im letzten Jahr hatte Adani Green Energy einen Gewinn von 4,26 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 44,31 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 38,00 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 6,35 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 45,16 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at

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