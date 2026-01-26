Adani Green Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Adani Green Energy hat am 23.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,38 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Adani Green Energy ein Ergebnis je Aktie von 2,92 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,65 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26,18 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at