Adani Green Energy legte Quartalsergebnis vor

Adani Green Energy hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,00 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,44 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 42,58 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,08 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,31 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 41,20 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at