Adani Ports Special Economic Zone: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Adani Ports Special Economic Zone veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,72 INR, nach 14,39 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,70 Prozent auf 113,40 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 16,27 INR sowie einem Umsatz von 110,30 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at