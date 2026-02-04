|
04.02.2026 06:31:28
Adani Ports Special Economic Zone gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Adani Ports Special Economic Zone hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,04 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11,67 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Adani Ports Special Economic Zone mit einem Umsatz von insgesamt 97,05 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 21,86 Prozent gesteigert.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 14,91 INR je Aktie sowie einen Umsatz 93,69 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
