Adani Ports Special Economic Zone legte Quartalsergebnis vor

Adani Ports Special Economic Zone hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 15,71 INR. Im letzten Jahr hatte Adani Ports Special Economic Zone einen Gewinn von 15,34 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 108,21 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Adani Ports Special Economic Zone einen Umsatz von 91,26 Milliarden INR eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 16,03 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 106,61 Milliarden INR geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at