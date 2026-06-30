MSC Aktie

MSC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 898493 / ISIN: US5535301064

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30.06.2026 06:01:32

Adani Ports to sell 49% stake in Indian port to Swiss shipping giant MSC for US$1.4 billion

The deal marks Adani Ports’ third partnership with the shipping companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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