MSC Aktie
WKN: 898493 / ISIN: US5535301064
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30.06.2026 06:01:32
Adani Ports to sell 49% stake in Indian port to Swiss shipping giant MSC for US$1.4 billion
The deal marks Adani Ports’ third partnership with the shipping companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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