Adani Power gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Adani Power äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,08 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,32 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent auf 145,60 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 141,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,62 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,46 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,82 Prozent auf 542,26 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 537,81 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at