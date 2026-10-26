26.10.2026 06:31:29

Adani Power präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Adani Power hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 3,59 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Adani Power 1,53 INR je Aktie eingenommen.

Adani Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 170,14 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 131,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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