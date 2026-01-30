Adani Power stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Adani Power stellte am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 124,12 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Adani Power 126,92 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,41 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 130,02 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at