23.07.2026 06:31:29

Adani Transmission: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Adani Transmission hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 9,57 INR gegenüber 4,27 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 97,11 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 68,19 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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