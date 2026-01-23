Adani Transmission: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Adani Transmission hat am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Adani Transmission hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,60 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,85 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Adani Transmission mit einem Umsatz von insgesamt 67,30 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 15,43 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 9,00 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 73,72 Milliarden INR ausgegangen.

