Adani Transmission: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Adani Transmission präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 4,44 INR. Im letzten Jahr hatte Adani Transmission einen Gewinn von 6,09 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 65,96 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 61,84 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 5,94 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 68,83 Milliarden INR erwartet.

