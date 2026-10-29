Adani Wilmar informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Adani Wilmar hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 1,85 INR. Im letzten Jahr hatte Adani Wilmar einen Gewinn von 1,89 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Adani Wilmar im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 222,02 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 176,05 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1,90 INR je Aktie sowie einen Umsatz 216,10 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at