Adani Wilmar präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Adani Wilmar ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Adani Wilmar die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,89 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,39 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Adani Wilmar im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 176,05 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 144,60 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at