Adani Wilmar stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Adani Wilmar hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,26 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,47 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 214,65 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 182,30 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 8,05 INR gegenüber 9,44 INR im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 747,31 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 17,51 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 635,97 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 8,47 INR je Aktie sowie einem Umsatz von 725,51 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at