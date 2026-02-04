|
Adani Wilmar vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Adani Wilmar veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 2,08 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Adani Wilmar noch ein Gewinn pro Aktie von 3,16 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 186,03 Milliarden INR – ein Plus von 10,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Adani Wilmar 168,59 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2,30 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 181,52 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.
