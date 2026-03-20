Vedanta Aktie
WKN DE: A14S31 / ISIN: US92242Y1001
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20.03.2026 02:30:01
Adani’s win against Vedanta in takeover fight leaves shareholders with nothing
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