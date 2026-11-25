AdaptHealth a Aktie
WKN DE: A2PU9W / ISIN: US00653Q1022
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25.11.2026 17:10:24
AdaptHealth: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 3, 2026, AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) raised its full-year guidance after stabilizing core operational performance. The home medical equipment provider is turning around its largest capitated contract--a fixed-payment agreement per patient regardless of service volume--while shedding non-core assets to pay down debt.
Three things management said stand out.
Management cut headcount by more than 12% on its largest capitated agreement after surging patient demand drove losses earlier in the year. That cost discipline restored profitability to the contract and lifted adjusted EBITDA, or earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization.
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Nachrichten zu AdaptHealth Corp Registered Shs -A-
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02.11.26
|Ausblick: AdaptHealth A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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20.07.26
|Erste Schätzungen: AdaptHealth A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu AdaptHealth Corp Registered Shs -A-
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