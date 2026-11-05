AdaptHealth A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AdaptHealth A lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 745,7 Millionen USD, gegenüber 820,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,10 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at