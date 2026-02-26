26.02.2026 06:31:29

AdaptHealth A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AdaptHealth A hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,76 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 856,6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 846,3 Millionen USD.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,520 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat AdaptHealth A mit einem Umsatz von insgesamt 3,24 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -0,49 Prozent verringert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,678 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 3,23 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
12:07 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen