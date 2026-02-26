AdaptHealth A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AdaptHealth A hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,76 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 856,6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 846,3 Millionen USD.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,520 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat AdaptHealth A mit einem Umsatz von insgesamt 3,24 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -0,49 Prozent verringert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,678 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 3,23 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at