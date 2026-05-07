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07.05.2026 06:31:29
AdaptHealth A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
AdaptHealth A hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das AdaptHealth A ein Ergebnis je Aktie von -0,050 USD vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,39 Prozent auf 819,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 777,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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