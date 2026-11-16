Adaptin Bio mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Adaptin Bio hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Adaptin Bio -0,200 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at