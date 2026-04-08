Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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08.04.2026 15:13:15
Adaptive Biotech Insider Sells $554K as Revenue Jumps 55%, but Here's What Investors Should Focus On
Julie Rubinstein, the President and COO of Adaptive Biotechnologies Corporation (NASDAQ:ADPT), reported the sale of 38,120 shares of Common Stock for approximately $554,000 in a set of transactions executed on April 1, 2026 and April 2, 2026, as detailed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($14.53).* 1-year performance calculated using April 2nd, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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