Adaptive Biotechnologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Adaptive Biotechnologies äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,25 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Adaptive Biotechnologies im vergangenen Quartal 71,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Adaptive Biotechnologies 58,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at