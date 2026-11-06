Adaptive Biotechnologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Adaptive Biotechnologies hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Adaptive Biotechnologies ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 83,9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 10,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at