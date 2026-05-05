Adaptive Biotechnologies Q1 Loss Narrows

(RTTNews) - Tuesday, Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) announced financial results for the first quarter, revealing a net loss attributable to the company of $20.03 million, or $0.13 a share, compared to $29.6 million, or $0.20 a share, in the prior year.

Loss from operations amounted to $19.2 million compared to $29.6 million in the previous year.

Revenue increased to $70.9 million from $52.4 million last year.

In the after hours, ADPT is trading at $16.80, up 21.92 percent on the Nasdaq.