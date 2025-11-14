Adara Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Adara Acquisition A lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 254,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 229,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at