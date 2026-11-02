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02.11.2026 06:31:29
Adaro Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Adaro Energy äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 128,52 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 70,35 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Adaro Energy mit einem Umsatz von insgesamt 16 105,83 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8 024,63 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 100,70 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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