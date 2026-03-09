Adaro Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Adaro Energy präsentierte in der am 06.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Adaro Energy hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 251,21 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 711,43 IDR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 30 842,27 Milliarden IDR – das entspricht einem Abschlag von 6,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 32 936,57 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at