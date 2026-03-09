|
09.03.2026 06:31:29
Adaro Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Adaro Energy präsentierte in der am 06.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Adaro Energy hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 251,21 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 711,43 IDR je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 30 842,27 Milliarden IDR – das entspricht einem Abschlag von 6,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 32 936,57 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!