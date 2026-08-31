Adaro Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Adaro Energy hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 110,36 IDR beziffert, während im Vorjahresquartal 54,41 IDR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 9 254,75 Milliarden IDR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Adaro Energy 7 848,78 Milliarden IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at