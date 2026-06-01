Adarsh Mercantile: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Adarsh Mercantile hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,21 INR. Im Vorjahresviertel hatte Adarsh Mercantile 6,68 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Adarsh Mercantile im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 268,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 741,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 200,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 13,80 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 6,35 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,62 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 671,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 210,18 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at