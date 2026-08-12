Adarsh Plant Protect präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Adarsh Plant Protect hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,30 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 23,8 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at