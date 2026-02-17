Adarsh Plant Protect präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Adarsh Plant Protect hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Adarsh Plant Protect hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,7 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at