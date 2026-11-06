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06.11.2026 06:31:28
Adarsh Plant Protect stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Adarsh Plant Protect hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Adarsh Plant Protect mit einem Umsatz von insgesamt 31,2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 14,16 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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