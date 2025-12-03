Adastra öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Adastra hat sich am 01.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das vergangene Quartal hat Adastra mit einem Umsatz von insgesamt 4,7 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 33,24 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at