ADATA Technology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ADATA Technology lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 30,05 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,72 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 26,10 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,91 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at