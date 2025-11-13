ADC India Communications: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ADC India Communications präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,37 INR gegenüber 18,96 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ADC India Communications in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 457,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 507,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at