ADC India Communications gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ADC India Communications hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 19,67 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,37 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat ADC India Communications im vergangenen Quartal 722,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 57,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ADC India Communications 457,5 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at